شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الثاني 64.12% من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم 524 طالبا وطالبة، نجح منهم 336، بينما رسب منهم 188 طالبا وطالبة.
يذكر انه تنفيذًا للمبادرة الاستراتيجية الخامسة، تم تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين استمر المركز في تطوير المناهج الدراسية للطلاب، وإعداد سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما عمل المركز على استحداث برنامج كبار السن والذي يستهدف الطلاب الوافدين الأكبر من (30) عامًا، الراغبين في دراسة اللغة العربية وعلوم الشريعة وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي، وأطلق التقويم الإلكتروني عن بعد للطلاب الراغبين بالدراسة بالأزهر.
دشن مركز تطوير الوافدين هذا العام الملتقى الدائم لاتحادات الطلاب الوافدين بمقر المركز، وعقد اللقاءات مع أعضاء الاتحادات بشكل دوري، كما دشن وحدة الدعم النفسي وتطوير الذات؛ وذلك للاهتمام بالرعاية النفسية للطلاب الوافدين.