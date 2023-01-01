شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الترم الثانى بمراكز إعداد محفظى القرآن والثقافة الإسلامية منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، يوم الأحد 15 يناير الجارى، ولمدة 10 أسابيع حسب الساعات المعتمدة على أن تنتهى الدراسة يوم الأربعاء 22 مارس قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسيكون امتحان نهاية العام الدراسى بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمامها بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، لافتة إلى أنه انطلاقًا من دورها فى التوسع فى عملية التثقيف الديني، ونشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق يوم السبت 14 يناير الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بمراكز الثقافة الإسلامية ولمدة عشرة أسابيع حسب الساعات المعتمدة على أن تنتهى الدراسة يوم الثلاثاء 21 مارس قبل بداية شهر رمضان المبارك، وسيكون امتحان نهاية العام الدراسى بعد عيد الفطر المبارك.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، وأكد خلال اللقاء أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطى المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقى العلم الشرعى على أيدى العلماء المتخصصين، كما تم خلال اللقاء مناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بمراكز الثقافة الإسلامية، وتركيزها على قضايا التجديد، وإعمال العقل فى فهم النصوص الشرعية وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها ومراميها وحكمها، وأكد وزير الأوقاف، على إقامة عدد من الندوات العامة فى هذه المراكز حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الدينى فى ذلك، وكذلك إقامة مسابقة علمية منهجية على مستوى الجمهورية بين الدارسين فى هذه المراكز فى المناهج التى يدرسونها يقيمها القطاع الدينى بالوزارة.