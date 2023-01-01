شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جامعة حلوان 2022.. اتفاقيات مع نقابة المحامين وجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان حصاد 2022 فى توقيع بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة، حيث شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين الجامعة وعدد من الجامعات والهيئات والمؤسسات من أجل تعزيز التعاون المتبادل، كان منها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة_حلوان ونقابة المحامين ووفقا للبروتوكول الموقع يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كافة فروع الملكية الفكرية للمحامين لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

كذلك توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجهاز حماية المستهلك ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين للدعم في كافة المجالات.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث يتضمن البروتوكول العمل على تقديم وإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية، وكذلك خدمة موسوعة التشريعات والأحكام المصرية لمدة ثلاث سنوات لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى المنصة الفقهية التى تتضمن أحدث الرسائل العلمية فى المجال القانونى والمساهمة فى انشاء مكتبة رقمية بكلية الحقوق.

كذلك توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وجامعة النيل الأهلية بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة.

ولتعزيز الشراكة العلمية والبحثية، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجامعة الجلالة الأهلية، ويهدف البروتوكول إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك فى مجالات تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الاولى - مرحلة الدراسات العليا)، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذلك المشروعات البحثية المشتركة، وتقديم الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبيه (التخطيط – التنفيذ- المشاركة)، إقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

ويأتي توقيع البروتوكول بين الجانبين من أجل إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وأكد عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين، ما يسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.