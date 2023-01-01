شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش اليوم 1 يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها بدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد، فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر للاشتراك التأمينى يأتى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش"، والذي أشار إلى نمو عدد سكان مصر بشكل ملحوظ حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 ارتفاعًا من 109.3 مليون في عام 2021، وبحسب تلك التوقعات فإن عدد سكان مصر سوف يزداد بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.7 مليون و1.8 مليون فرد.

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون تطوير البنية الفوقية لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون، والذى وافق عليه مجلس النواب.

هدية الداخلية للمواطن فى 2023.. 10 خدمات بالأحوال المدنية تحصل عليها من منزلك

بات المواطن يستطيع الحصول على عدد كبير من خدمات الأحوال المدنية من المنزل، حيث يشهد القطاع ثورة تطوير حقيقية بعد استحداث العديد من الخدمات الجديدة والمتطورة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعدة المواطنين ومد يد العون لهم.

ولم يتوقف الأمر على حصول المواطنين على خدمات عديدة داخل مقار الأحوال المدنية نفسها، بل امتد الأمر لإمكانية طلب الأحوال المدنية حتى المنازل لاستخراج الأوراق والوثائق المختلفة، من خلال 10 وسائل.

العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة المصرية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد إسلام مهدى سعيد بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، خلفاً للعقيد أ ح غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة .

تعرف على غيابات الأهلى فى مباراة بيراميدز غداً بالدورى

يفقد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود الخماسى "بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق ومصطفى شوبير" فى مباراة بيراميدز، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتى غيابات الاهلى بسبب الإصابات المختلفة التي ضربت لاعبيه، حيث أجري أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، ويشكو بيرسى تاو من تمزق بالعضلة الضامة، وأصيب مصطفى شوبير بقطع فى غضروف الركبة.

بشرى وأمل لمرضى الإيدز.."FDA" توافق على حقن جديدة تؤخذ مرتين فى العام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"على حقن جديدة لفيروس "الإيدز" تسمى صنلينكا Sunlenca ، وهوعلاج يؤخذ عن طريق الحقن لقمع فيروس نقص المناعة البشرية، للمرضى الذين يعانون من مقاومة الأدوية للأنظمة الأخرى.

وأكد الخبراء، إن الحقن الجديدة، التى تعمل بجرعات أقل في عدد مرات تناولها، والتي يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

أسوشيتدبرس: نيويورك تقر "التسميد البشرى" كوسيلة للدفن: يحول الرفات لسماد للتربة

وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثى هوكول تشريعا، أمس السبت، يضفى الشرعية على ما يسمى بالاختزال العضوى الطبيعى، أو الذى يعرف شعبيا فى الولايات المتحدة باسم التسميد البشرى، لتصبح نيويورك بذلك سادس ولاية فى البلاد تتبع تلك الطريقة فى الدفن.

مستشار الرئيس للصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تخفف العبء عن المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ظاهرة عالمية وليست مصرية، متابعا: "في بعض الدول الكبرى ولديها نظام صحي عريق.. أحيانا نجد قوائم انتظار للعمليات التي يمكن أن ننتظر.. وتوجيهات الرئيس كانت بعدم الانتظار خاصة في ظل وجود مشكلة صحية لأنها تمثل عبء على المواطن والأسرة كلها".

فيديو صادم لسيدة تحاول قتل طفل صغير فى مترو أنفاق مدينة بورتلاند الأمريكية

وثقت كاميرات المراقبة فيديو صادما فى مترو أنفاق مدينة بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية، حيث حاولت سيدة دفع طفل صغير ليسقط تحت عجلات المترو، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وفي المقطع المصور دفعت السيدة فجأة بلا مبرر طفل صغير يقف برفقة والدته من على رصيف محطة مترو الأنفاق، ليقع بوجهه على قضبان المترو.

جنايات الجيزة تتسلم رأى المفتى في إعدام المتهم بقضية مذبحة الريف الأوروبى

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، رأى مفتى الجمهورية في قضية المتهم بإزهاق حياة 5 أشخاص في مزرعة بالشيخ زايد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي".

ديلى ميل: فئران خارقة تحتل البرلمان البريطانى.. وتقرير يؤكد مقاومتها للسموم

توصلت مراجعة رسمية إلى أن البرلمان البريطانى مليء بالفئران الخارقة التى تهرب من الفخاخ وتكون محصنة ضد الطعوم الموضوعة لها، حيث يتم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام فى محاولة لمكافحة مشكلة القوارض فى وستمنستر، ومع ذلك تستمر الآفات ذات الأرجل الأربعة، وفقا لتقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى.