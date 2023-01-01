شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات دولية وشهادات مزدوجة.. حصاد الجامعات الأهلية الدولية خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية إنشاء الجامعات الأهلية الدولية التي تعتمد على أحدث النظم العالمية، وتقدم برامج دراسية بينية متميزة، تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الدولية جاء نتيجة الدعم غير المسبوق الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإتاحة تعليم جامعي يقدم برامج دراسية حديثة، وتزويد هذه الجامعات بالورش والمعامل المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لتقديم تجربة تعليمية عملية مُتميزة.

وأضاف الوزير، أن الجامعات الأهلية الدولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تعُد من جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي نجحت في توقيع العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الهامة مع مختلف المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال عام 2022؛ بهدف صقل مهارات وخبرات الطلاب، وتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة؛ لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المُستقبلي، مشيرًا إلى استمرار جهود الجامعة في القيام بدورها في تنمية وخدمة المجتمع المحيط بها، والاهتمام بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية والمؤتمرات وتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وتزويدهم بالمعارف المتنوعة.

وأوضح د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن جامعة الملك سلمان الدولية وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات، ومنها: توقيع بروتوكولي تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمُنظمة العربية للسياحة؛ بهدف تبادل الخبرات وعقد الندوات والمؤتمرات لطلاب الجامعة وأطباء هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وتعزيز الترابط بين الجامعة والمجتمع المُحيط، كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع شركات، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث الصحراء والمنتدى المصري للتنمية المُستدامة، ومؤسسة "ماجروهيل التعليمية" العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات، ومنها: تنظيم مؤتمر التعليم الطبي الدولي بالتعاون مع رابطة التعليم الطبي في أوروبا، وتنظيم دورة تدريبية بالشراكة أحد الشركات ، كما نظمت كليات الجامعة العديد من المعارض للطلاب، بالإضافة إلى المُشاركة في يوم الصحة العالمي، وتنظيم رالي السيارات الكهربائية في نسخته الرابعة EVER 2022، كما دعمت الجامعة طلابها المُتميزين للحصول على الثلاثة مراكز الأولى في مسابقة التحدي الأخضر للاستدامة بالتعاون مع شركة خاصة ، كما نظمت الجامعة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية؛ لدعم مجتمع جنوب سيناء، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية المعنية بالتنمية المستدامة والزراعات بالمناطق الصحراوية والتغيرات المناخية.

وأوضح د. أشرف حسين، أن الجامعة لديها ثلاثة أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ) بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن الجامعة تعُد أول جامعة ذكية في سيناء تسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، وتهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، وذلك في عدة مجالات ومنها (العلوم الهندسية، هندسة الحاسبات، علوم الحسابات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية المُتقدمة، الزراعات الصحراوية، الطب، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، الطب البيطري، التمريض، العلوم الإدارية والأعمال، اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم).

وأشار د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إلى نجاح الجامعة في توقيع عدة اتفاقيات تعاون ومنها، بروتوكول تعاون مع جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية؛ لمنح درجات علمية مُزدوجة، وكذلك توقيع اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية "كورسيرا"؛ لإتاحة مُقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية؛ لطرح برنامج دراسى مُشترك في مجال الإعلان والاتصال، بحيث يحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، بحيث يحصل الطالب على شهادة مُزدوجة، وكذلك وقعت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الدولية للصحة المُجتمعية، واتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" وبروتوكول تعاون مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا، كما اعتمد مجلس الجامعة مذكرة التفاهم مع جامعة آلاباما الأمريكية.

ونوه رئيس الجامعة إلى فوز فريق Alameinnovate من كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية بالمركز الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات مسابقة IEEE YESIST12، مشيرًا إلى حصول 4 طلاب من الجامعة على منحة تدريب ثلاثة أشهر بجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الامريكية، كما شاركت الجامعة في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، وكذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وإطلاق عدد من القوافل الطبية، وذلك في إطار الخدمة المُجتمعية التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المُحيط بها.

وأوضح د. عصام الكردي، أن الدراسة بالجامعة تعتمد على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وهي مُقامة على مساحة 150 فدان تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى طرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المميزة في عدة مجالات خلال العام الدراسي 2022/2023، ومنها (الهندسة، هندسة الحاسبات، علوم الحاسب، العلوم الأساسية المُتقدمة، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية والأعمال، الفنون والتصميم، طب الأسنان، بالإضافة إلى برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد).

وأشار د. محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى توقيع جامعة الجلالة اتفاقية تعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية لمنح شهادات مُزدوجة في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، وكذلك بروتوكولات تعاون مع جامعة برمنجهام بإنجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، وشركة خاصة لدمج التدريب العملي بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، فضلًا عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، ومنها: الهيئة العربية للتصنيع، والبريد المصري، ومؤسسة مصر الخير، وتوقيع مُذكرات تفاهم مع كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعات حلوان وعين شمس وطنطا.

وأوضح د. الشناوي أن جامعة الجلالة استضافت العديد من المُنتديات والمؤتمرات الدولية، ومنها المُنتدى الإقليمي الأول للعلوم المفتوحة في الدول العربية، والنسخة الأولي من مُنتدى ومعرض مصر للابتكار وتنظيم ندوة لمناهضة «العنف ضد المرأة»، وإطلاق فعاليات أسبوع القراءة في دورته الأولي، بالإضافة إلى استضافة سفيرة البرتغال في مصر؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المُشترك بين جامعة الجلالة والجامعات البرتغالية، وكذا وفد رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية لبحث سبل التعاون المشترك، وتنظيم مؤتمر الشباب الأول للجامعات، ومؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات في نُسخته الأولي، والمؤتمر الدولي الأول لمجال التمريض، كما أطلقت الجامعة مُبادرة خاصة بذوي الهمم، فضلًا عن تنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والميدانية؛ لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما أطلقت الجامعة اليوم الطبي للفحص المجاني لـ"السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، وكذلك تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، بالإضافة إلى المشاركة بجناح في المنطقة الخضراء على هامش انعقاد مؤتمر COP 27.

وأوضح د. محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تُقام على مساحة 173 فدانًا، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، كما تقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة طرحت 35 برنامجًا دراسيًا في 14 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسي 2022 – 2023؛ لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات سوق العمل المُستقبلي، بالإضافة إلى تقديم منح خاصة للمتفوقين علميًا ورياضيًا ولأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح الداخلية للجامعة.

وأكد د. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن جامعة المنصورة الجديدة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون ومنها، بروتوكول تعاون مع جامعة كيبيك بكندا، وتحالف الجامعات الأهلية الذكية والذي يضم بالإضافة لجامعة المنصورة الجديدة جامعات (الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان الدولية)، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيمينس العالمية؛ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الأربع، وكذا بروتوكولات تعاون مع جامعة المنصورة، ووكالة الفضاء المصرية، وشركة للصناعات الهندسية بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وعقد شراكة بين كلية علوم وهندسة الحاسب ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجار الاتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدة جامعات دولية مرموقة، منها (جامعة إيست لندن، ونورث كارولينا بالولايات المُتحدة الأمريكية، وجامعة نوتنجهام البريطانية، وجامعة تسكيجي بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية).

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم عدة ندوات منها، ندوة علمية لفريق بحثي من جامعة فريدريك شيللر بألمانيا، وندوة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، وندوة حول الآثار السياسية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية بالتزامن مع "COP27"، وأطلقت الجامعة عدة حملات توعوية وتثقيفية حول مرض البول السكري، وسرطان الثدي، وحملة للتبرع بالدم، إضافة إلى تنظيم الماراثون السنوي للجامعة، وقد فاز فريق كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة في هاكاثون التغير المناخي.

وأوضح د. معوض الخولي أن الجامعة تُقام بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية على مساحة 127 فدانًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالي 8 مليار جنيه، وتضم العديد من الكليات المُتميزة منها: (الأعمال، المُعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، وكلية الدراسات العليا).

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه قد رُوعي في تنفيذ الجامعات الأهلية أن تكون من الجامعات الذكية، وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، مع مُراعاة طرح برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العملي المحلي والإقليمي والدولي.