حصاد 2022.. إنشاء أول بورصة سلعية فى مصر وتداول القمح أول المنتجات

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات كبيرة فى ملف منظومة التجارة الداخلية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبرزها تأسيس وتشغيل شركة البورصة المصرية للسلع لأول مرة فى مصر، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

كما أن هذه البورصة السلعية تساهم فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك، وتم بدء أول تداول للسلع فى البورصة السلعية لسلعة القمح، حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال كبير على الاشتراك فى منظومة البورصة السلعية .

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، أكد أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

وأشار عشماوى، إلى أنه جارى دراسة السلع التى سيتم تداولها فى المراحل الأولى، كما سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها فى قواعد البيانات، واشتراطات العضوية فى البورصة السلعية، وكذلك نسب العمولة فى حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات .