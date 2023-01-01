شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. توقيع عقود أكبر مشروع لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2022، عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى في محافظات "الشرقية والسويس والفيوم والأقصر"، وتم التعاقد لعام 2022 وتسليم عدد "3" مواقع للمستثمرين "الأقصر والفيوم و السويس" وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية على مدار عام.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس والفيوم والأقصر، كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه، جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض أو امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية، مثل الزيت والأرز والسكر والسمن وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف "عشماوي"، أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.