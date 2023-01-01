شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جامعة حلوان 2022.. افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى بدر الجامعى والعمل بالمجمع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة حصاد عام 2022، التى شهدت العمل على إعادة جامعة حلوان لمكانتها لتكون في مصاف الجامعات العالمية، واستطاعت الجامعة أن تحدث طفرة على كافة الأصعدة في العديد من المجالات سواء من الناحية العلمية والعملية والثقافية والاجتماعية والأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل وتنظيم الحملات الصحية والثقافية والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلي العمل على تطوير البنية التحتية والكليات، وتفعيل المشاركة المجتمعية لخدمة البيئة المحيطة وعقد برتوكولات التعاون.

وكان من أهم أعمال التطوير والانجازات في 2022 افتتاح وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي وتضمن الافتتاح، افتتاح وحدة الرعاية المركزة، والتي تم دعمها بعدد 12 سريرًا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرًا، كذلك تم افتتاح القسم الداخلي بعدد 21 سريرًا، كما تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية بالمستشفى، وعلى صعيد آخر تم بدء العمل بمشروع إنشاء المجمع الطبي بالحرم الجامعي ، يضم مستشفى جامعي ومستشفى للطلبة ويخدم أهالي منطقة حلوان، يهدف لتخفيف العبء على مستشفيات العاصمة، حيث أن المستشفى يتم إقامتها على مسطح 60000 الف متر، مسطح الدور الارضي 28500 متر، وبمسطح مباني إجمالي 125000 م٢، ويحتوي في المرحلة الأولى على 1000 سرير، والمبني يحتوي على العيادات وأقسام الأشعة والمعامل والوحدات العلاجية المتخصصة بالإضافة الي العلاج الإشعاعي وكذلك غرف العمليات المتخصصة ووحدات المناظير.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بعدد من الزيارات واللقاءات لرفع كفاءة كليات ومراكز ووحدات جامعة حلوان الانتاجية، حيث تم إجراء جولات داخل الحرم الجامعي لتفقد منشأت الجامعة لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلقي العملية التعليمية في جو آمن لتحقيق التفوق والنجاح، وتم تفقد إدارة النقل بالجامعة والاستماع لخطة تطوير الجراج، والتأكيد على ضرورة تشغيل الاشغالات غير المستغلة، وعمل دورات تدريبية للسائقين لمعرفة كيفية استخدام السيارات الجديدة، كما تفقد الصالة المغطاة في إطار متابعة الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان ومتابعة تركيب أول حلقة ملاكمة بالجامعة، تفقد مسرح كلية التجارة في الزمالك بعد توقف 15 عاماً بهدف العمل على تطويره وتحديث.

كذلك تم عمل زيارات تفقدية لتطوير الكليات خارج وداخل الحرم ضمن خطة تطوير أصول الجامعة، ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكلية الفنون التطبيقية، استقبال المهندس نجيب العيسوي رجل الأعمال والخبير في مجال التغذية بشرم الشيخ وخريج كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان عام 1987 لدعم كلية الاقتصاد المنزلي والعمل على تطويرها، هذا بالإضافة إلى كليات قطاع الزمالك، وكليات التربية الرياضية بنات بالجزيرة، والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وتم متابعة الوضع القائم بكليات الجامعة ومنشآتها المختلفة ووضع خطط تطوير شاملة لها وعمل وحدات إنتاجية جديدة بها.

ولرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية تم زيارة كلية التكنولوجيا والتعليم، وتفقد الورش الموجودة بالكلية والتأكيد على ضرورة تجهيز الورش علي الطراز الألماني ودعم الجامعة لكافة المتطلبات التي تلزم تطوير الورش والمعامل، تفقد كلية التربية الرياضية بنات والتشجيع على تطوير الكلية وإقامة المشروعات وتفقد جميع منشآت الكلية، وتفقد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية والتوجيه بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال كافه الأعمال الخاصة بالكلية وتجهيزاتها.

هذا بالإضافة إلى زيارة كلية الهندسة بحلوان والتوجيه بالاستمرار في تطوير البنية التحتية للكلية ورفع كفاءة التجهيزات اللازمة، تطوير المعامل الطلابية، تفعيل التفاهم والتعاون المشترك بين الجامعة وكلية الهندسة والجهات والهيئات والمؤسسات المحيطة من أجل التوفيق بين الأبحاث العلمية بالكلية واحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى جولات متابعة سير العملية التعليمية بكليات الآداب والتجارة والخدمة الاجتماعية والعلوم، وآخر أعمال التطوير بكلية الصيدلة، كلية الحقوق، التمريض، المعهد القومي للملكية الفكرية، كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي و التربية، كليات التربية الموسيقية والفنية والفنون الجميلة ومبنى كلية التجارة بالزمالك، كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.

كذلك بدأت أعمال التطوير في مطعم المدينة الجامعية بالمطرية، بالمطعم المركزي، وتم بحث ومناقشة سبل وآليات تطوير حركة النقل بالجامعة والسعي لتطبيق وتنفيذ الآليات اللازمة للإعلان عن أن "جامعة حلوان خالية من التلوث"، حتى تكون وسائل النقل بجامعة حلوان وسائل نقل نظيفة.

ولتطوير البرامج الخاصة والجديدة تم عقد لقاء موسع مع منسقي البرامج بالكليات والتشديد على متابعة العملية التعليمية وتقديم أفضل جودة تعليمية لطلاب البرامج بما يخدم ويحقق متطلبات سوق العمل، كما تفقد معمل كلية الصيدلة -معمل التميز العلمى لابحاث التركيب البيولوجى بمبنى بالمعامل والفصول، ودار الضيافة بالجامعة عقب تطويره وتحديثه، ومتابعة أعمال التطوير الجارية في مبنى مجمع الإبداع والبحث العلمي.

كذلك تفقد مبني الورش، وورش النجارة والحدادة ولقاء العمال والفنيين في إطار التواصل الدائم والمستمر بين قيادات الجامعة والعاملين بها، وإعادة بناء الثقة من أجل استمرار العمل وتحقيق رفعة الجامعة، الاجتماع مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي، وحده التصنيف الدولي، تفقد مستشفى الطلبة، كما عقد اجتماع مع مسئولى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، الاجتماع مع ممثلي منظومة التحصيل الإلكترونى، وعقد اجتماعات مع الاستشاريين والمقاولين، وكذلك اللجنة النقابية بالجامعة لتحسين أحوال العاملين.

والاجتماع مع أعضاء مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، لمناقشة خطة عمل الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان التي تم إنشائها وتمويلها من جهات مانحة محلية ودولية ممثلة في حاضنة أعمال Biocluster، وحاضنة الاثاث المصري الممولين من أكاديمية البحث العلمي، حاضنة الأعمال المجتمعية الممولة من برنامج “سفير" التابع للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وكذلك الحاضنة الممولة من الخطة الاستثمارية للخطة الاستراتيجية بجامعة حلوان ممثلة في الحاضنة الانتاجية للمصنوعات اليدوية بكلية التربية الفنية وذلك لخلق بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين لتكوين شركات تنمو وتنطلق من جامعة حلوان.