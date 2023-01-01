شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بنشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة. وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة،، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة.

نتيجة الاستطلاع