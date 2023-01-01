أخبار مصر

%81 من القراء يطالبون بنشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بنشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة.

 

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة،، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف نشر دوريات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات رأس السنة.

 


نتيجة الاستطلاع

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا