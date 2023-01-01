شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد أن مجلس الكلية اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حيث من المقرر أن تبدأ يوم 1 يناير وتستمر حتى 24 يناير التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 / 2023 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم الامتحانات بعد إقرارها مباشرة من مجلس الكلية.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.

ووجه الدكتور رئيس الجامعة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

وكان الدكتور أحمد رجب قال فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أن شكل الامتحان يعتمد على نظام البابل شيت بالإضافة إلى تخصيص 10 % من درجة الاختبار لسؤال مقالى صغير فى ورقة منفصلة يتعلق بحل المشكلات الخاصة وفقا للتخصص الذى يدرسه الطالب موضحا أن الهدف من ذلك هو مساعدة الطلاب على الابتكار فى وضع حلول لأى مشكلات تتعلق بتخصصهم، مع تطبيق نفس الأمر على اختبارات طلاب مرحلة الدراسات العليا.

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إلى أن الامتحانات من المنهج وما تم تدريسه فعلياً ، على أن تعقد الاختبارات على 3 فترات تبدأ من 10 صباحا و12 ظهرا لطلاب مرحلة البكالوريس ، إضافة إلى عقد فترة أخرى تبدأ الساعة الثانية ظهرا لطلاب مرحلة الدراسات العليا .