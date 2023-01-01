شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافى فى 7 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، وحتى الأربعاء 4 يناير، الأسبوع الثقافى فى 7 محافظات فى وقت واحد وهي:" بورسعيد، أسوان، الإسكندرية، بنى سويف، الإسماعيلية، أسيوط، القليوبية"، وذلك ضمن الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى المساجد، ومن المقرر أن يشارك فى الأسبوع الثقافى فى كل محافظة، نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالأوقاف، مع فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين فى المشاركة فى قراءة السورة فى رمضان (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة )، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التى سيتم اعتمادها لكل مديرية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد جدًا بما وصفه بـ"عودة الناس القوية إلى حضن الدعوة الوسطية بالمساجد"، والالتفاف حول علماء وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن المساجد عادت بقوة لدورها التثقيفى والتنويرى، سواء من خلال الخطب المنبرية أو من خلال الدروس الدينية والأسابيع الدعوية والثقافية ومقارئ كبار قراء القرآن الكريم، والأمسيات الدينية ومجالس الإقراء ومجالس الإفتاء على يد كبار العلماء ومجالس الفقه والحديث والدروس المنهجية، ومن بين الأنشطة الدعوية المتميزة التى أطلقتها الوزارة فى المساجد البرنامج التثقيفى للطفل، والمنبر الثابت "بالتعاون مع الأزهر الشريف"، والأمسيات الابتهالية، والقوافل الدعوية وخاصة قوافل الواعظات التى تجوب القرى والمحافظات".