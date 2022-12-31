شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يهنئ منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات لفوزه بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
كما ثمن الوزير جهود فريق عمل الاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني، الذين ساهموا في تنظيم البطولة بشكل متميز، ومقدمًا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على حسن الاستضافة وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات التي ساهمت في توفير المناخ المناسب لتحقيق المنتخب المصري هذا الإنجاز الرياضي المُشرف.
كما قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة لكافة أعضاء الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على الدعم والمتابعة المستمرة للمنتخب، مثمنًا التعاون المتميز بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، لدعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية مما سيعود بالنفع على الرياضة المصرية.