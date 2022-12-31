شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” بالمركز الأول فى إمداد الجمهور بأخبار قمة المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأى استهدف رصد دور وسائل الإعلام المصرية فى إمداد الجمهور المصرى بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ فى مصرCOP 27 EGYPT، وتم تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك فى ألفترة من 17 نوفمبر- 19 ديسمبر 2022، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها أن وسائل التواصل الاجتماعى احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3% فى قائمة الوسائل الإعلامية التى تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم مواقع المؤسسات الرسمية.

كما أبرزت النتائج تصدر صحيفة الخليج 365 المركز الأول بنسبة 70.9%، يليها المصرى اليوم فى المرتبة الثانية بنسبة 60.8%.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة فى غضون الأيام القليلة القادمة.

وكانت مصر استضافت قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، والتى شارك فيها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ.