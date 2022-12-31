شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة محبة وسلام.. الرئيس السيسى يهنئ شعوب الأرض بالعام الجديد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد.



الرئيس السيسى يهنئ المصريين وكل شعوب الأرض بالعام الجديد

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،"أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.كل عام وأنتم بخير".