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رسالة محبة وسلام.. الرئيس السيسى يهنئ شعوب الأرض بالعام الجديد (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد.

 


الرئيس السيسى يهنئ المصريين وكل شعوب الأرض بالعام الجديد

 

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،"أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.كل عام وأنتم بخير".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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