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الرئيس السيسى مهنئًا المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد.

 

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،"أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.كل عام وأنتم بخير".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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