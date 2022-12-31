شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الانضباط سيعود للأسواق بعد عمليات الإفراج الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية اختتمت عام 2022 بحل أكبر مشكلة واجهت الدولة في عام 2022 الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تراكم البضائع والسلع في الموانئ وتباطؤ في الافراجات واليوم نحل الأزمة.

وأضاف السفير نادر سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من ميناء الاسكندرية كانت في منتهى الأهمية، مؤكدا على خروج شاحنات البضائع تباعا من الجمارك والدولة لديها ما يمكنها من الافراج عن السلع.

وتابع،"الإفراجات عن البضائع والسلع لن يتوقف"، موجها رسالة للمصريين الذي يشغله السلع وأسعارها "هيكون في إتاحة الفترة القادمة وزيادة المعروض من السلع ويعود الانضباط الى السوق مجددا"، كما طمأن المصريين بأن شوادر معارض أهلا رمضان سيبد العمل بها اعتبارات من غدا 1 يناير.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين، إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد مدبولي أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.