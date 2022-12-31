شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "الرئيس السيسى يوجه بالعمل على إضافة المزيد من المساحات للرقعة الزراعية فى توشكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "الرئيس السيسى يوجه بالعمل على إضافة المزيد من المساحات للرقعة الزراعية فى توشكى"، وفيه: توجيهات رئاسية بحصر الأراضى فى محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها بالتطوير العمرانى أو السكنى أو الخدمى بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة.

وداخل العدد ـ الرئيس لملوك ورؤساء دول العالم: ندعو الله أن يجعل العام الجديد عام خير وسلام.

ـ توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ.. رئيس الوزراء: التوافق مع القطاع المصرفى على إعطاء الأولوية للإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.. ويتفقد أعمال تطوير الميدان الرئيسى للمحطة والنصب التذكارى وسوق المحطة.



ـ مليون و509 آالف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار. ـ مليون و509 آالف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

ـ 3.3 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 11 شهرا.