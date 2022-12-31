شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات من الطريق العام وإصلاح كسر بماسورة مياه بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان قطاع إشغالات إمبابة قد شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال بشوارع العامل الأول والوحدة والنصر، ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة عدد من الحواجز الحديدية أمام العقارات والمحلات وكلبشة السيارات، وذلك بمتابعة وإشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.