شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الإفراح عن بضائع بـ 6 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا إنفراجة في ملف الإفراج عن السلع من الموانيء، مضيفا:"خلال أول 23 يوم من ديسمبر أفرجنا عن سلع بقيمة 5 مليار دولار".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير والمذاع على قناة صدى البلد، " خلال 4 أيام افرجنا عن سلع بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسواق بدأت تتأثر تأثرا إيجابيا بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من الموانيء، و الإفراح عن بضائع بـ 6 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري ديسمبر 2023".

وتابع نادر سعد، "الحكومة عملت على الإفراج عن السلع والمنتجات من الموانيء، والمصانع ستستأنف عملها بشكل طبيعي".