شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تحصل على حكم نهائي يجنب وزارة المالية سداد مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها لدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع 4٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبجلسة 31/ 5/ 2022 قضت المحكمة بإلزام المالية بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه، فأقامت الهيئة نيابة عن المالية الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضاً على الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق سالف البيان تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ مليار جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي.