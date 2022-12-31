شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة زرع الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة زرع الشعر بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه عادل قرنى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكب مصرى قادم من تركيا أثناء محاولته الخروج من بوابه اللجنة الجمركية لكثرة السفر والتردد .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال ومحمد النقراشى ومحمد صبحى رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الادارة قرر تكليف محمود خميس مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رسلان رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 150 عبوة بها شفرات وإبر مستلزمات جراحة تجميل وزراعة الشعر مخفبأة بطريقه يصعب الوصول إليها فى جيوب سحريه بقاع الحقيبة .

وقام بالجرد مصطفى عبدالرسول ومحمود خميس بحضور هانى حافظ من الامن الجمركى بإشراف عصام عباس، قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .