شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات فى احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - توافر كافة فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية - تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة - زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات
وأكد د. أيمن عاشور على توافر المُستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، إلى جانب توافر احتياطي من كافة فصائل الدم، والبلازما، بالإضافة إلى الأمصال الخاصة بعلاج جميع حالات التسمم الغذائي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.
ومن جانبه، أشار د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية، بلغ 120 مستشفى، بسعة 35825 سريرًا، وتتضمن 4830 سريرًا للعناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المُبتسرين، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعد من أهم مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين حيث تستقبل آلاف المواطنين يوميًا.
وأكد د. عبدالغفار على وجود تنسيق تام مع هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وكافة الجهات المُقدمة للخدمات الطبية بالدولة.