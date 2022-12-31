شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات فى احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

القاهرة - سامية سيد - - توافر كافة فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية - تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة - زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات

كما كلف الوزير بتكثيف تواجد الفرق الطبية من كافة التخصصات في جميع أقسام المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل.

وأكد د. أيمن عاشور على توافر المُستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، إلى جانب توافر احتياطي من كافة فصائل الدم، والبلازما، بالإضافة إلى الأمصال الخاصة بعلاج جميع حالات التسمم الغذائي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.

ومن جانبه، أشار د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية، بلغ 120 مستشفى، بسعة 35825 سريرًا، وتتضمن 4830 سريرًا للعناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المُبتسرين، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعد من أهم مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين حيث تستقبل آلاف المواطنين يوميًا.

وأكد د. عبدالغفار على وجود تنسيق تام مع هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وكافة الجهات المُقدمة للخدمات الطبية بالدولة.