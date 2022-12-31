شكرا لقرائتكم خبر عن مصر رائدة تجويد القرآن الكريم.. الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء المجودة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، فى إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم، وذلك برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعمانى، والقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمود على حسن، والقارئ الشيخ سيد الغيطانى، والقارئ الشيخ عبداللطيف وهدان، وإشراف فنى عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور محمود خليل مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مفتتح جلسة التلاوة المباركة توجه القارئ الطبيب أحمد نعينع رئيس المقرأة بالشكر والعرفان نيابة عن قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية جميعًا للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما وجه به من عناية بالقرآن الكريم ورعاية أهله.

كما وجه نعينع الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها بتنوع برامجها القرآنية والأفكار غير المسبوقة وخاصة هذه المقرأة المسجدية المجودة والتى تعقد لأول مرة، وتؤكد أن مصر رائدة فى تجويد القرآن الكريم بلا منازع، وهى من وضعت أساس هذا العلم لآيات القرآن الكريم، ولا أدل على ذلك من الحفاوة وحسن الاستقبال التى ينالها القراء المصريين المبعوثين للخارج، سائلا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين.