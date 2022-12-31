شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تخصص قداسات عيد الميلاد للبابا بنديكتوس السادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أن قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفى اليوم في تمام الساعة 9:34 صباحًا في دير الأم الكنيسة في الفاتيكان.

وأكدت أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن، موضحه أنه اعتبارًا من صباح يوم الإثنين، 2 يناير 2023، سيكون جسد البابا الفخري فيبازيليك القديس بطرس حتى يتمكن المؤمنون من توديعه."

وتُعلن الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر أنها ستحتفل بكل قدّاسات رأس السنة الميلادية وقدّاسات عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير مساء فيموعدها المحدد، على أن تكون الصلاة من أجل الراقدين في كل القدّاسات، مُكرّسة لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقدمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الشكر لكافة المعيّدين عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأعتذرت عن عدم استقبال الضيوف لمرورها بهذا الظرفالحزين. وستقوم الكنيسة لاحقا بالإعلان عن مواعيد وأماكن استقبال مُعزِّيها الكرام.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.