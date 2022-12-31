شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر.. افتتاح مدرسة حفظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إطلاق الملتقى الدائم للأخوة الإنسانية للطلاب الوافدينإطلاق وحدة الدعم النفسي وتطوير الذات للطلاب الوافدينإطلاق مبادرة "وافدي الأزهر سفراء المناخ"تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية

واصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إنجازاته في تطوير منظومته، وفي مقدمتها تطوير المناهج التعليمية وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين والكثير من الأنشطة المتنوعة للطلاب الوافدين.

*تطوير البنية التحتية*

وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتطوير البنى التحتية؛ تم تطوير معهد البعوث الإسلامية (رياض أطفال-ابتدائي)، و معهد البعوث الإسلامية (إعدادي-ثانوي) فتيات، و معهد البعوث الإسلامية (إعدادي-ثانوي) بنين، ومعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فتيات، فضلا عن تخصيص مبنى التدريب والخدمات بمدينة البعوث الإسلامية وجعله مقرا للتدريب والخدمات للطلاب الوافدين، وعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمنظومة تعليم الوافدين(معلمين- إداريين-أخصائيين).

*تنفيذ مسابقة مئذنة الأزهر وكأس الوافدين*

وضمن انجازات عام 2022 قام المركز بتنفيذ مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي بشكل سنوي، وأطلق الموسم الأول لكأس الأزهر للوافدين في عدد من الألعاب الرياضية (ألعاب القوى – كرة القدم – كرة الطائرة – كرة اليد –كرة السلة –تنس الطاولة -الكريكت).

*استمرار تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين*

وتنفيذًا للمبادرة الاستراتيجية الخامسة، تم تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين استمر المركز في تطوير المناهج الدراسية للطلاب، وإعداد سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما عمل المركز على استحداث برنامج كبار السن والذي يستهدف الطلاب الوافدين الأكبر من (30) عامًا، الراغبين في دراسة اللغة العربية وعلوم الشريعة وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي، وأطلق التقويم الإلكتروني عن بعد للطلاب الراغبين بالدراسة بالأزهر.

*تدشين ملتقى للطلاب ووحدة للدعم النفسي*

دشن مركز تطوير الوافدين هذا العام الملتقى الدائم لاتحادات الطلاب الوافدين بمقر المركز، وعقد اللقاءات مع أعضاء الاتحادات بشكل دوري، كما دشن وحدة الدعم النفسي وتطوير الذات؛ وذلك للاهتمام بالرعاية النفسية للطلاب الوافدين.

*افتتاح مدرسة الطيب وتدشين ملتقى الأخوة الإنسانية*

ولعل أهم إنجازات مركز تطوير الطلاب الوافدين هو افتتاح مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وقدم خدمة الشباك الواحد؛ لتيسير وإنهاء إجراءات استخراج الإقامات وتجديدها، كما دشين الملتقى الدائم للإخوة الإنسانية للطلاب الوافدين، وأطلق العمل بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، و نفذ ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير والبورتريه، وأطلق المركز ايضا مبادرة "وافدي الأزهر سفراء المناخ"؛ وذلك لرفع الوعي البيئي لدى الطلاب الوافدين، وافتتح مركز لتعليم اللغة العربية بدولة جامبيا تحت إشراف الأزهر الشريف، وإطلق مبادرة قوم لسانًا تبن إنسانًا.