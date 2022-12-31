شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 5812 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهم الأنشطة والإنجازات التى تحققت فى إطار دور الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص بملف توفير الأراضى لتنفيذ المشروعات التى سيتم تنفيذها فقد وصول عدد الأراضى التى تم توفيرها بشكل نهائى إلى 5812 قطعة من إجمالى 5820 قطعة مطلوبة بنسبة 99.9%، وفيما يخص مشروعات الإدارة المحلية أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع وجارى نهو 322 مشروع، وتم إسناد 21 مشروع من إجمالى 443 مشروع، من مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه فيما يخص مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة فقد تم الانتهاء من إنشاء 224 مجمع خدمات من إجمالى 332 مجمع، وجارى نهو 108 مجمع، والانتهاء من توصيل المرافق لـ 16 مجمع كما تم الانتهاء من كافة التنسيقات اللازمة لتجهيز مجمعات الخدمات، وفرش 2 مجمع كنموذج، وجارى استكمال فرش باقى المجمعات بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية، كما تم كذلك الانتهاء من تدريب 4954 من كوادر الإدارة المحلية وموظفى التموين والتضامن الاجتماعى استعدادا لنقلهم لمجمعات الخدمات الحكومية ويجرى مواصلة التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماد وتطبيق الهيكل المستحدث للوحدة المحلية القروية.

وحول توصيل المرافق للمبانى المنشأة فى إطار المبادرة الرئاسية قال "آمنة " أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق لعدد 757 مبنى فى إطار حياة كريمة من إجمالى 1311 مبنى تم تسليمه لجهات الولاية .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه فيما يخص التحضيرات المتعلقة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة (52 مركز تضم 1600 قرية) فقد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمقترح خطط التنمية المحلية لعدد 30 مركز من مراكز المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ومن المتوقع الانتهاء من خطط كافة المراكز خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم الانتهاء من حصر الأراضى المملوكة للدولة بنطاق 48 مركز من مراكز المرحلة الثانية تمهيدا لاتاحتها لجهات التنفيذ، كما تم الانتهاء من حصر كافة الاحتياجات والمشروعات المطلوبة للقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية لمحافظة مطروح (36 قرية) لافتاً إلى أنه تم كذلك الانتهاء من مراجعة التقسيم الإدارى لكافة مراكز المرحلة الثانية (وحدات قروية – قرى رئيسية – كفور ونجوع وعزب) وحصر كافة الكتل والتجمعات التى لم يتم التعرف عليها أو المختلفة عن التقسيمات الأخرى الموجودة .

وحول جهود وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ بعض الأعمال التنسيقية والمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قال وزير التنمية المحلية أنه تم حضور والمشاركة فى 15 زيارة واجتماع متابعة لموقف تنفيذ المبادرة بالمحافظات برئاسة السيد الفريق مستشار رئيس الجمهورية وحضور والمشاركة فى 16 اجتماع تنسيقى مع جهات التنفيذ وشركة دار الهندسة، كما تم اجراء 42 زيارة ميدانية للمحافظات لمتابعة مشروعات الإدارة المحلية / التخطيط للمرحلة الثانية / حصر الأراضى / ازالة المعوقات / استيفاء بيانات، وتم الانتهاء من حصر موقف إزالة مخالفات تبطين الترع فى إطار اللجنة المشكلة، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج حصر الموقف .