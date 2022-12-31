شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى البابا الشرفى بنديكتوس السادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية بكل طوائفها والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في وفاة البابا الشرفى بنديكتوس السادس عشر .

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى قداسة البابا الراحل الذى قدم الكثير للكنيسة الجامعة من فكر لاهوتي مميز كأستاذ جامعى وبابا للكنيسة لسنوات عديدة، وصلى رئيس الأساقفة لأسرته ومحبيه في الكنيسة العامة أن يسكب الله تعزياته في قلوبهم وأن يترأف عليهم.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.