شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بإدارة بولاق الدكرور التعليمية يحصد المركز الأول بمسابقة دولية للعباقرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، إبراهيم محمد، الطالب بالصف السادس الإبتدائي بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية للعباقرة "KENKEN"، التي أقيمت مؤخرا بدولة الإمارات، وشارك فيها 682 متسابقا من 35 دولة عربية وأجنبية من بينهم 100 طالب مصرى.

ومن جانبه، عبر الطالب إبراهيم محمد صاحب الـ11 عاما، عن سعادته وفخره بالفوز، فقال "إنه طالب في الصف السادس الابتدائي، يهوى الرياضيات وحل المسائل الحسابية التي تتطلب ذكاء وسرعة منذ صغره، واعتنت به أسرته وألحقته بمراكز متخصصة لدراسة الحساب الذهني ومسائل "KENKEN" إلى أن دفعته عزيمته وإصراره ومجهود معلمته ودعم والديه له للفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة والتأهل للمنافسة عالميا والفوز بـ"THIRD CHAMPION"FIRST RUNNER UP .

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان يثابر ويجتهد ليحقق حلمه وحلم والديه في حصد المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة، مشيرا إلى أنه يخصص جزءا كبيرا من يومه لحل مسائل "KENKEN" والتدريب المكثف على تلك النوعية من المسائل بعد إنهائه لواجباته المدرسية، والتي تحتاج للصبر والتركيز والمحاولة، كما أنه يهتم بجانب الدراسة بالمشاركة في العديد من المسابقات الرياضية المحلية، والتي ساعدته بدورها على تطوير مهاراته ورفع ثقته بنفسه ومكنته من تقييم أداءه الحسابي، حتى تمكن مع مرور الوقت من تطوير قدراته وإمكاناته الحسابية وتحسين سرعته في إنهاء المسائل الحسابية، والتفوق محليا والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية والتأهل للمسابقة العالمية وحصد المركز الأول مكرر عالميا بعد أن نجح في حل 6 مسائل حسابية بطريقة الحساب الذهني خلال 4 دقائق فقط، خصص لحلها 30 دقيقة، مؤكدا على أنه نجح في تحقيق حلمه بالاجتهاد والمثابرة والصبر ودعم والديه وتشجيعهما الدائم له.

وأكد على أنه سيواصل جهده ليشارك مرة أخرى في المسابقة والتأهل للمسابقة العالمية والحصول على المركز الأول عالميا، مشيرا إلى أن بجانب عشقه لمادة الرياضيات وحلمه في الالتحاق بكلية الهندسة، يحلم أن يصبح لاعب كرة شهير اقتداءً باللاعب المصري محمد صلاح.

وتعتبر مسابقة "KENKEN" من المسابقات المهارية العقلية الرياضية التي تهدف إلى تنمية مهارات العمليات الحسابية، ومهارات التفكير المنطقي والاستنتاجي، ومهارات حل المشكلات والبحث عن حلول بديلة لدى الطفل، فضلا عن تنمية قوة الملاحظة والثقة بالنفس والمثابرة والإصرار على إيجاد الحلول المختلفة.

وتمر المنافسة بمجموعة من التصفيات المحلية داخل كل دولة، حتى تنتهي بفريق المبدعين الذين يمثلون دولتهم داخل المسابقة الدولية (nternational RoundI)، وقد تأهل 100 طالب من جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة التي بدأت أقيمت مؤخرا بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتكون برنامج المسابقة من 3 مراحل، المرحلة الأولى (School round) تقام سنويا على مستوى المدارس في شهر فبراير وتنتهي في شهر يونيو ويتأهل الفائز فيها إلى المرحلة الثانية أو ما يطلق عليها "المسابقة القومية (National round)، والتي تقام علي مستوي الجمهورية كل عام خلال شهر أغسطس، ويتأهل الفائز فيها إلى المرحلة الثالثة (International round) وهي المرحلة الدولية التي تقام سنوياً بدولة الإمارات في شهر ديسمبر من كل عام، وتعتبر بمثابة كأس العالم في هذه المسابقة الإبداعية ويتنافس بها الطلاب الممثلون لأكثر من 35 دولة حول العالم.