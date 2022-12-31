شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تضع أسئلة الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المديريات التعليمية، أن الأسئلة متدرجة من السهل إلى الأصعب، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل، كما أن صياغتها واضحة وشملت مقررات الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف أجزاء، مشيرة إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية مكملة لبعضها وتوزيع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى حسب الأسئلة.
وتابعت الوزارة أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان والا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير اجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.
يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.