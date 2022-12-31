شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توفد مأمورية لسيدة من ذوى الهمم لاستخراج أوراقها بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، عقب رصد إلتماس إحدى المواطنات من ذوى الهمم لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها لعدم قدرتها على الإنتقال إلى مقر قطاع الأحوال المدنية على أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطنة المذكورة، والانتقال لمنزلها والانتهاء من إجراءات تجديد بطاقتها وتسليمها لها بمحل إقامتها (بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية) وأبدت شكرها وتقديرها لسرعة تلبية وزارة الداخلية لالتماسها .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.