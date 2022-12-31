رئيس الوزراء: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن المزيد من السلع خلال فترة قليلة

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القاهرة - سامية سيد - توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع بالميناء، فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان فى استقبال الدكتور مدبولى لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور/ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمحافظة، بالإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتى فى ضوء متابعة سير الإجراءات التى تتم فى ميناء الإسكندرية فيما يتعلق بالإفراج عن السلع ومختلف البضائع، كنموذج لباقى الموانىء، وذلك فى إطار توجيه الرئيس بسرعة الإفراج عن السلع المكدسة بالموانى المصرية لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، وطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا؛ حيث ستكون الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج والمصانع، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها بصورة دورية، ولا سيما فى ظل تحرك الدولة والاستعدادات التى تقوم بها الحكومة وكافة الأجهزة المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وقد تم الإفراج بالفعل عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار من أول ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع القطاع المصرفى للإفراج عن المزيد من السلع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفى أثناء توجهه ومرافقيه لميناء الإسكندرية، تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير ميدان الشهداء (ميدان وسوق محطة مصر)، والذى يأتى ضمن مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة، للمحافظة على شكلها الحضاري، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفى هذا الإطار استمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من المحافظ، الذى أكد أنه تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويستهدف تحقيق عدة أهداف، تتمثل فى الحفاظ على شكل حضارى للمحطة فيما يتعلق بالعاملين، والباعة الجائلين وأصحاب المحلات وتقنين كافـة أوضاعهم بالمنطقـة، وضمان الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة فى إطار من المحاسبة والحوكمة، بالإضافة إلى رفـع المستوى الاجتماعى والتجـارى للعاملين، والباعة والمترددين من الأهالى بالمنطقة، وتحقيق طموحات المواطن السكندرى والدولة، فى تلك المنطقة كأحد التمركز الرئيسية فى المناطق المحورية وإعادة حركة المرور.

وأشار ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن تطوير سوق محطة مصر يستهدف إنشـاء مجتمـع متحضـر فـى أكبـر ميادين المدينـة، ضمن أهداف تطوير منطقة محطة مصر بالإسكندرية، موضحا أن أعمال التطوير بالمشروع شملت تطوير الميدان الرئيسى للمحطة والنصب التذكارى مع الحفاظ على المبانى التاريخية والأثرية بالمنطقة، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية، وتوفير منطقة تجارية وسوق حضارية وفقا لأعلى معايير الجودة، فضلا عن الاستفادة من أعمال التطوير لتحويل المشروع من تطوير للميدان إلى منطقة سياحية واقتصادية واستثمارية آمنة ذات عائد استثماري.

وفى الوقت نفسه، أكد المحافظ أنه تم إنشاء نقطة شرطة كاملة لتفعيل متطلبات الحفاظ على الأمن فى المنطقة، وتحتوى النقطة على: شرطة المرافق ونقطة وحدة مرور، ونقطة شرطة أمنية، ومكاتب خدمية للمحافظة، مع إنشاء مبنى لهيئة النقل العام للمتابعة والتحكم فى حركة الأتوبيسات والنقل العام والمواقف بصفة مستمرة على مدار اليوم.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع عدد من أصحالب المحال القائمة فى الميدان؛ للاطمئنان على حجم التطوير الذى لمسوه فى أعمال تطوير الميدان، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم، واطمأن مدبولى على توافر تلك الخدمات بمستوى جودة عالية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى موقف المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، والتى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول عاجلة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار التى تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.

وفى هذا الصدد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ الاسكندرية، الذى أكد أن الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئى لشبكات الأمطار والصرف الصحى فى بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائى مباشر، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحة مخدومة للمشروع وليس نقاط ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحى للشوارع الجانبية و خطوط انحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش، حيث من المخطط استغلال مياه الأمطار فى مشروع الدلتا الجديدة.

وأكد اللواء محمد الشريف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خلال 3 أشهر، وذلك فى مناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، وذلك من خلال البروتوكول المبرم بين شركة الصرف الصحى وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش والشوارع الجانبية المتفرعة منه، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية.

وأكد المحافظ أنه من المستهدف خدمة باقى المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، تباعا.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بحجم التطوير الذى شهدته المنطقة، موجها الشكر لجميع الجهات، ومؤكدا على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه.

كما تجول رئيس الوزراء داخل محطة مصر للسكك الحديدية، وتابع الخدمات المقدمة للمواطنين، وسير حركة القطارات، فى ظل التطوير الشامل الذى يتم حاليا.