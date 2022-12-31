شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أثناء زيارته الحالية لمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للمشروع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة لتعظيم نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية عبر النقل النهري والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج والتصنيع والزراعة إلى الموانىء البحرية، بالإضافة إلى تسهيل نقل الواردات من الموانئ البحرية إلى أماكن الاستهلاك عبر منظومة النقل متعدد الوسائط.

وقال وزير النقل: تم تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100 %، وجار الاستعداد لنقل البضائع من خلاله إلى ترعة النوبارية، مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تدعيم قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري، بما يسمح بمرور بارجات بطول 100م محملة بحاويات بارتفاع عدد 2 حاوية بدلا من حاوية واحدة، كما يعمل المشروع على زيادة تيسير الحركة المرورية البرية والسكة الحديد، من خلال إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمحان بالمرور في الاتجاهين وعدد 1 كوبري متحرك سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين.