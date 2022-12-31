شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6,3 مليون طن لأول مرة فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر
وأرجع القصير الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج، موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد العطار أنه خلال هذا العام نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقا جديدا أمام المنتجات الزراعية المصرية وهي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى اوروجواي وفنزويلا وسلفادور وكستاريكا وتونس ولبنان والاردن وباكستان واوزبكستان وجنوب أفريقيا، وجارى العمل علي استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدا في قارات اوروبا وأسيا وأفريقيا والأمريكيين. حيث تخطي عدد الأسواق الجديده التي قام الحجر الزراعي بفتحها ال 80 سوقا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشار "العطار" إلى أن الحجر الزراعي قام خلال عام 2022 بأحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج من خلال لجان الحجر المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانىء الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية وموانئ الشحن للسلع الاستراتيجية حول العالم. بالإضافة إلي تطبيق كافة المعايير الدولية للصحه النباتيه علي كافة الكيانات التصديريه مما كان له بالغ الأثر في الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية حول العالم.
أكد العطار انه فى إطار منظومة التحول الرقمي أنه تم الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الالكترونية علي عملية الصادر والوارد كما تم الانتهاء من منظومة الواردات وجاري حاليا التشغيل التجريبي لها وتفعيلها بكافة الموانئ المصرية كما تم ايضا تم الانتهاء من ميكنة منظومة العاملين و الشئون المالية والإدارية بالإضافة إلى تطوير قدرات الفحص والتحليل المعملي حيث تم إنشاء ٧ معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي في الموانئ الرئيسية وذلك كمرحلة أولى ويجري حاليا تجهيزها بأحدث الأجهزة لتحليل كافة الواردات الزراعيه من اجل الحفاظ علي الثروة الزراعية للبلاد والنهوض بالمنظومة التصديرية وتقليص زمن الإجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في الموانئ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.