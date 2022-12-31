شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بدءا من الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، أن هناك متابعة واجتماعات يومية للضمان عودة الصناعة لكامل طاقتها، موضحا إنه فى الاطار الاستعداد لشهر رمضان وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، سيتم اعتبارا من هذا الأسبوع افتتاح أكبر قدر من منافذ السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن هناك خطة لسداد متأخرات الموردين تباعا ، موضحا أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة حل الأزمة، موضحا أن هناك حركة للافراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ ، موضحا إنه تفقد اعمال التطوير فى محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر، مشيرا الي أن ميناء الإسكندرية يشهد تطور كبير وأعمال توسعات.

وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن هدف رئيسي من زيارته للإسكندرية هو نقلة نوعية فى الافراج عن البضائع ، موضحا أن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كافة البضائع من كافة الموانئ ، واسبوعيا سيتم الاعلان عن الأرقام التي ستخرج من الميناء وتم خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتى أمس الجمعة ، موضحا ان الاولوية الفترة القادمة للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.