شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعد لإطلاق معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة بداية من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من غد الأحد أول شهر يناير، وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وستقوم مديريات التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية بكافة المحافظات من أجل إنشاء شوادر ومعارض أهلا رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كذلك مشاركة كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص واعتباره فرعا من فروع معرض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية شهر يناير 2023 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق بداية من شهر يناير بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان، كما سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.