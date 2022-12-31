شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وذلك خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية.

وتوجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.