شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مدبولى: نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن مزيد من السلع خلال فترة قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا؛ حيث ستكون الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع القطاع المصرفى للإفراج عن المزيد من السلع خلال الفترة القليلة المقبلة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير ميدان الشهداء (ميدان وسوق محطة مصر)، والذي يأتي ضمن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة، للمحافظة على شكلها الحضاري، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي هذا الإطار استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من المحافظ، الذي أكد أنه تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويستهدف تحقيق عدة أهداف، تتمثل في الحفاظ على شكل حضاري للمحطة فيما يتعلق بالعاملين، والباعة الجائلين وأصحاب المحلات وتقنين كافـة أوضاعهم بالمنطقـة، وضمان الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة في إطار من المحاسبة والحوكمة، بالإضافة إلى رفـع المستوى الاجتماعي والتجـاري للعاملين، والباعة والمترددين من الأهالي بالمنطقة، وتحقيق طموحات المواطن السكندري والدولة، في تلك المنطقة كأحد التمركز الرئيسية في المناطق المحورية وإعادة حركة المرور.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من غد الأحد أول شهر يناير، وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حوارا وديا مع عدد من أصحالب المحال القائمة في الميدان؛ للاطمئنان على حجم التطوير الذي لمسوه في أعمال تطوير الميدان، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم، واطمأن مدبولي على توافر تلك الخدمات بمستوى جودة عالية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التى سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا؛ حيث ستكون الأولوية فى الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع القطاع المصرفى للإفراج عن المزيد من السلع خلال الفترة القليلة المقبلة.

استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من المحافظ، الذي أكد أنه تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويستهدف تحقيق عدة أهداف، تتمثل في الحفاظ على شكل حضاري للمحطة فيما يتعلق بالعاملين، والباعة الجائلين وأصحاب المحلات وتقنين كافـة أوضاعهم بالمنطقـة، وضمان الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة في إطار من المحاسبة والحوكمة، بالإضافة إلى رفـع المستوى الاجتماعي والتجـاري للعاملين، والباعة والمترددين من الأهالي بالمنطقة، وتحقيق طموحات المواطن السكندري والدولة، في تلك المنطقة كأحد التمركز الرئيسية في المناطق المحورية وإعادة حركة المرور.

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ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.

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