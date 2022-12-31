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رئيس الوزراء: هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، إن هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ . 

 

واستهل  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

 

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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