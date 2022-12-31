شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة فى الجيزة بالمركز الأول كأفضل وحدة قروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن الفائزين في مسابقة (أفضل وحدة محلية قروية بالمراكز والمدن)، والتي حظت بمتابعة من قيادات المحافظة، وقد فازت خلالها الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالمركز الأول في أولى فعاليات المسابقة.

وكرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلاً من محمد حامد محمد الدمرداش رئيس الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة، وحاتم خيرت عبد العزيز سكرتير الوحدة، نظير مجهوداتهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني قرية الجلاتمة، والتي شملت (تحسين مستوى النظافه ورفع كفاءة منظومة الإنارة ورفع الإشغالات وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام ومواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والاهتمام بكفاءة وحالة المعدات بالحملة الميكانيكية)، وذلك بعد المرور الدوري علي الوحدة المحلية من قبل قيادات المحافظة للوقوف علي كفاءة منظومة العمل.

وقدم المحافظ، لكل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية، مشيراً ان المحافظة حريصة على تنظيم تلك الفعاليات والمسابقات لخلق مناخ تنافسى بين الوحدات المحلية بقري المراكز والمدن بما يعود بالنفع على المواطن في تقييم الخدمات المقدمة وتحسينها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة الجمع السكنى للمخلفات والقمامة بالقرى والمراكز مع توفير العدد اللازم من العمالة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات والسيارات والتفتيش الدورى والمتابعة الميدانية لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات.

وأعلن المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء أحمد راشد، أسماء الفائزين بالمسابقة من خلال تقرير عرضه السكرتير المساعد للمحافظة حيث شهدت فوز قرى (الزبو بالواحات البحرية بالمركز الثانى - قرية ناهيا بكرداسة بالمركز الثالث - قرية الناصرية بالعياط بالمركز الرابع – قرية الإخلاص بالصف بالمركز الخامس - قرية سقارة بالبدرشين بالمركز السادس - قرية القبابات بأطفيح بالمركز السابع - قرية شبرامنت بأبوالنمرس بالمركز الثامن - قرية الكوم الأحمر بأوسيم بالمركز التاسع – قرية أم خنان بالحوامدية بالمركز العاشر)، حيث أشاد المحافظ بجهود مسئولى القرى الفائزة بالعشر مراكز الأولى مقدماً الشكر لهم، ومشدداً عليهم بضرورة بذل المزيد من الجهد فى سبيل دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق وحداتهم المحلية.