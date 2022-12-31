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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة فى الجيزة بالمركز الأول كأفضل وحدة قروية والان مع تفاصيل الخبر
وكرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلاً من محمد حامد محمد الدمرداش رئيس الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة، وحاتم خيرت عبد العزيز سكرتير الوحدة، نظير مجهوداتهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني قرية الجلاتمة، والتي شملت (تحسين مستوى النظافه ورفع كفاءة منظومة الإنارة ورفع الإشغالات وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام ومواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والاهتمام بكفاءة وحالة المعدات بالحملة الميكانيكية)، وذلك بعد المرور الدوري علي الوحدة المحلية من قبل قيادات المحافظة للوقوف علي كفاءة منظومة العمل.
وقدم المحافظ، لكل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية، مشيراً ان المحافظة حريصة على تنظيم تلك الفعاليات والمسابقات لخلق مناخ تنافسى بين الوحدات المحلية بقري المراكز والمدن بما يعود بالنفع على المواطن في تقييم الخدمات المقدمة وتحسينها.
وأعلن المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء أحمد راشد، أسماء الفائزين بالمسابقة من خلال تقرير عرضه السكرتير المساعد للمحافظة حيث شهدت فوز قرى (الزبو بالواحات البحرية بالمركز الثانى - قرية ناهيا بكرداسة بالمركز الثالث - قرية الناصرية بالعياط بالمركز الرابع – قرية الإخلاص بالصف بالمركز الخامس - قرية سقارة بالبدرشين بالمركز السادس - قرية القبابات بأطفيح بالمركز السابع - قرية شبرامنت بأبوالنمرس بالمركز الثامن - قرية الكوم الأحمر بأوسيم بالمركز التاسع – قرية أم خنان بالحوامدية بالمركز العاشر)، حيث أشاد المحافظ بجهود مسئولى القرى الفائزة بالعشر مراكز الأولى مقدماً الشكر لهم، ومشدداً عليهم بضرورة بذل المزيد من الجهد فى سبيل دعم الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق وحداتهم المحلية.