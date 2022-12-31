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ننشر جدول امتحانات نهاية الترم الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجامعى 2022 / 2023 حيث من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين 2 يناير 2023 وتعقد حضوريا بالكلية .

 

وكان ناقش مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لنحو 260 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، وحسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

 

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.

 

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفى إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.

 

ووجه الدكتور رئيس الجامعة، بتفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحان قبل إعلانها، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أى طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

 

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجديد اعتماد كلية طب قصر العينى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

 

وأوضح الدكتور الخشت، أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرًا بزيادة نشر الوعى المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطور وتحسن ملحوظ فى العملية التعليمية التى لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مما يترتب عليه تخريج أفضل مستوى من الأطباء لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة يُعد نتاج فريق عمل مؤسسى مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير الموارد والإمكانيات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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