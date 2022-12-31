شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 2023 عام خروج اتفاقيات الهيدروجين الأخضر لحيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن عام 2023 سيكون عام خروج مشروعات الهيدروجين الأخضر لحيذ التنفيذ على أرض الواقع، كاشفا أن العام الجديد سيشهد تحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال موتمر المناخ بشرم الشيخ cop27 إلى مشروعات حقيقة لبدء استخراج وقود المستقبل.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد ، موضحا أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول العالم و توفير العملة الصعبة للدولة.

وقال شاكر، إن هناك ما يقرب من 100 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة سيتم توجيها لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الـ10 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون مصدر دخل لمصر مثل البترول خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف شاكر، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر التى من المقرر إنشاؤها ستوفر 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و220 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر.