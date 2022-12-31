شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تطلق مسابقة المبتكر الصغير لطلاب التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق مسابقة (المبتكر الصغير) لأفضل ثلاثة ابتكارات في جميع التخصصات لطلاب التعليم الفنى المبتكرين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة - مدير المديرية، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى الطلاب، وإعداد جيل من الباحثين والعلماء فى المجالات العلمية المختلفة قادرًا على المنافسة فى ظل التحول الرقمى.

ويجرى تقييم المشروعات المتقدمة وفقًا لعدة معايير وهى: فكرة العمل وعرضها، وإمكانية التطبيق ومدى الابتكار فى العمل المقدم، والخامات المستخدمة، والمنتج النهائى للابتكار.

وأوضحت مديرية التعليم، أنه سيتم اختيار أفضل ثلاثة ابتكارات فى جميع التخصصات وسوف تمنح جائزة مالية قدرها 3000 جنيه للفائز بالمركز الأول و2000 جنيه للمركز الثانى و1000 جنيه للمركز الثالث، مشيرة إلى أن على الراغبين في المشاركة، التقديم وإرسال الابتكارات عبر الإيميل الآتي: [email protected]

وكان أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قد أكد على أن التعليم الفني أساس نهضة المجتمع، والاهتمام به من أولويات الجمهوريه الجديدة ورؤيه مصر 2030.

وقال أشرف سلومة، إنه يتم مراجعة المعدات داخل مدارس التعليم الفني وتوفير خامات التدريب للطلاب، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالموهوبين وتنمية قدراتهم، فضلا عن الاهتمام بالحوكمة والتحول الرقمي، لمواكبة تحديات العصر الحديث، والاهتمام بدمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة.