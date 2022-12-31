شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تفحص شكوى ذبح مواشٍ مريضة في سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان لهيئة سلامة الغذاء، إنه فى إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، وطبقاً لتعليمات الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - فقد وردت للهيئة شكوى تضرر أحد المواطنين من قيام أحد جزارى منطقة شطورة بمحافظة سوهاج بذبح مواشى مريضة أمام أحد المنازل فجر يوم الجمعة.

وأضاف البيان:"تم فحص الشكوى من قبل فريق فحص الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء – فرع سوهاج – بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك فى تمام الساعة الخامسة صباح أمس الجمعة وتبين أن الذبح يتم خارج السلخانة، بدون كشف طبيب بيطري، وتم ضبط كمية 100 كجم لحوم مجهولة المصدر ولا يوجد عليها أية أختام، بالإضافة إلى كمية من الأحشاء ينبعث منها رائحة كريهة ويبدو عليها علامات تغير فى الخواص، تزن 20 كجم.وتبين بالفحص أيضاً عدم توافر مصدر آمن للمياه، تهالك وعدم نظافة أدوات التقطيع، بما يمثل خطورة على سلامة المنتج، وعليه تم عمل محضر قيد جنح رقم 10653 لسنه 2022 بقسم شرطه مركز طهطا .

وفى سياق سابق وردت للهيئة شكوى تفيد تضرر عدد من نزلاء أحد الفنادق بمحافظة الجيزة بالإصابة بالتسمم الغذائى بعد تناول عدد من الوجبات داخل الفندق، وعلى الفور تم فحص الشكوى من قبل فريق الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع فريق من مفتشى وزارة السياحة.

وقد تم سحب عينات لإجراء التحاليل المعملية عليها، حيث أفادت نتائج العينات بوجود بكتيريا ممرضة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

ويهيب الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السادة المواطنين بضرورة إخطار الهيئة والإبلاغ الفورى عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.