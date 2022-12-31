شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تطلق 12 "عربة تدريبية"جديدة فى 2023 ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم السبت، تقريراً أكدت خلاله أن "الوزارة" تستعد قريباً لإطلاق 12 وحدة تدريب مهني متنقلة في المحافظات، بعد زيادة عربة جديدة عن المستهدف إطلاقه في العام الجديد، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً؛ لتخدم أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي تأتي تنفيذاً وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال التقرير، إنه من حق الرأي العام أن يتعرف على تفاصيل مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، بل وتمتد أهدافها إلى مساعدة أوائل الخريجين من تلك الدورات على إقامة مشروعات صغيرة لهم، كما أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة ومنذ توليه حقيبة وزارة القوى العاملة أغسطس الماضي، أكد على أن ملف التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل على رأس أولويات "الوزارة".

وتأتي مبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقوم "المبادرة" على التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأنه عند التقديم سيقوم مختصصون بإجراء اختبارات التوجيه المهني، وتوقيع الكشف الطبى على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة فى مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يُدِر عليه دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته..وتسهيلا على الشباب الراغب فى التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، يمكنه التسجبل من خلال موقع وزارة القوى العاملة على "الإنترنت".

النتائج بالأرقام:

ونشر التقرير نتائج الوحدات التدريبية المتنقلة التي تخدم أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك منذ الانطلاقة الأولى فى اكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2022، حيث تم تنفيذ عدد 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن هي: تفصيل وسباكة صحية و كهرباء توصيلات، وتخريج عدد 5000 شاب ،حيث تم تقديم الخدمة التدريبية فى عدد 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة،موضحاً أنه من أغسطس وحتى نوفمبر 2022 تم تنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منهم عدد 720 متدربا، في 27 قرية من القرى الأكثر احتياجا، كما جاء في التقرير أن هناك خطوات مستقبلية خلال العام 2023 خاصة بالوحدات المتنقلة، حيث تطوير و تجهيز عدد 12 وحدة تدريب متنقلة جديدة على مهن اخرى اكثر طلباً فى سوق العمل منها: تركيب و صيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الاجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى، وصيانة اجهزة التبريد والتكييف، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية.

أهمية "مهنتك مستقبلك":

وجاء في التقرير أن هناك دليل استرشادي، ومجموعة عناصر تُمَيز مبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن مشروع وحدات التدريب المتنقلة ومنها: إتاحة خدمة التدريب للشباب حتى مكان سكنه، وتصميم الوحدة المتنقلة للتدريب على ثلاث مهن فى نفس الوحدة المتنقلة، وخدمة أكبر عدد من الشباب عن طريق انتقال الوحدات المتنقلة من قرية الى أخرى، وتنفيذ أعمال تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالورشة الفنية بالوزارة وتحت اشراف مهندسين مختصين، وخلق روح المنافسة وتوفير فرص اقامة مشروع صغير بتوزيع هدايا لاوائل الدورات التدريبية فى الوحدات المتنقلة.

وأوضح التقرير أيضا أن عدد ساعات الدورات التدريبية طبقا للمناهج كالتالي :عدد ساعات دورة التفصيل والخياطة 150 ساعة تدريبية "شهر"، وعدد ساعات مهنة الكهرباء توصيلات 60 ساعة تدريبية "اسبوعين"، وعدد ساعات مهنة السباكة الصحية 60 ساعة تدريبية "أسبوعين". وأن مواعيد تشغيل الوحدات المتنقلة: جميع ايام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وفترة صباحية، فمهنة التفصيل والخياطة من الساعة 9 ص الى الساعة 2 ظهرا، وفترة مسائية لمهنة الكهرباء أو مهنة السباكة الصحية من 3 الى 8 مساءً.

كما أوضح التقرير مدة تنقل الوحدات التدريبية المتنقلة بين قرى حياة كريمة كالتالي: "مدة استمرار وحدة التدريب المتنقلة فى كل قرية مستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة 3 شهور قبل النقل لقرية أخرى. ويتم تنفيذ عدد 3 دورات فى كل مهنة تفصيل وسباكة صحية وكهرباء توصيلات فى كل قرية و تدريب عدد 90 متدرب".

تعريف الوحدات المتنقلة:

وبحسب التقرير فإن الوحدة التدريبية المتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على احدى المهن الحرفية مُلحق بالوحدة جرار لسهولة النقل من مكان لآخر، وأن الهدف منها تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية، والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة، وأنه تم اعداد دراسة عن اكثر المهن طلباً فى سوق العمل، والتى اسفرت عن ثلاث مهن وهى: "التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وتوصيلات الكهرباء"، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بأيدي عمال وزارة القوى العاملة، في الورشة الخاصة والتابعة لها، وبأدواتهم ومعداتهم، وتحت إشراف مهندسين الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وجاء أيضا في التقرير أنه تم تجهيز كل وحدة متنقلة للتدريب على ثلاث مهن وهى التفصيل و الخياطة و السباكة الصحية وكهرباء توصيلات، تنفذها الان 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والكهرباء توصيلات، والتي تُغطي الأن 23 محافظة بوحدات التدريب المتنقلة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، و يوجد عدد 3 محافظات بها أكثر من وحدة، تُنفذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تدور في فلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

خطة التدريب:

وفي ذات السياق كان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قد اعتمد في سبتمبر 2022 الماضي، خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة،زوانه يتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل حسب بروتوكول، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

واشترطت وزارة القوى العاملة في الخطة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

ويذكر أن الوزارة قامت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج عدد 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة إلى 4989 متدربا، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدرب، فضلاً عن إعداد فيديو توضيحي عن نشاط التدريب المهني بالوحدات المتنقلة نشرته الوزارة على قناتها على اليوتيوب، يوضح ما قامت به من مجهودات، ورصد آراء المتدربين في العملية التدريبية.

جدير بالذكر، أن المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة قد أصدر تقريراً عن أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها"السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

وقال إن مجلس إدارة "الصندوق"المنعقد مؤخرا بديوان عام "الوزارة"، أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في 2003، وحتى الأن، حيث بلغت 136 مليون و819 الف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني، وأشار وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الاجتماع إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من أهداف"الصندوق"، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.