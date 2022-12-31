شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حفر 49 بئرا استكشافية فى 2022 ودراسة السحب الآمن للخزانات الجوفية والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أنه تم استكمال أعمال دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر، حيث تم الانتهاء من حفر 4 آبار بأعماق تتراوح من (300-1200 متر من سطح الأرض) + (2 بيزومتر) بالصحراء الغربية وحفر بئر بالصحراء الشرقية "وادى عربة"، ليصبح إجمالى عدد الآبار الاستكشافية/الانتاجية 49 بئرا من بداية البرنامج الاستكشافى.
يشار إلى أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة، وأن السحب الجائر يتسبب فى استنزاف الخزان الجوفى وزيادة ملوحتها، لذلك تم وضع إجراءات للإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ولابد بالإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بها، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائى الهام والاستخدام الرشيد له.
جدير بالذكر، أنه يتم العمل على ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم فى تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا لأهمية العمل على التوسع فى مجال تحلية المياه كمورد هام للمياهالمتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية فى التحلية مما سيسهم فى تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم فى مجال معالجة وتحلية المياه، بالإضافة للتوسع فى الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية.