شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تأهيل 6488 كيلو مترا من الترع بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6488 كيلو مترا بمختلف المحافظات، والعمل على تأهيل 3776 كيلو مترا أخرى، وجارى طرح وترسية 1823 كيلو مترا بإجمالى 12069 كيلو مترا.
يشار إلى أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.