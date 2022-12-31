شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. تحقيق اكتفاء ذاتى 90% من السكر لأول مرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت اهتمامات الحكومة تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونجحت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية، وفى سلعة السكر التى تعد من أهم السلع الاستراتيجية، فبعد أن كانت الأسواق تعانى من أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 5 سنوات بسبب النقص الكبير فى السلعة أصبح لدى الحكومة اكتفاء ذاتى من سلعة السكر يصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وزير التموين يتفقد شركة السكر

نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى بعدما كانت تشهد البلاد نقصا كبيرا فى سلعة السكر، جاء نتيجة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إحدى شركات وزارة التموين التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم لتشجيعهم على زراعة بنجر السكر.





إنتاج سلعة السكر فى مصر يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من "بنجر السكر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية " جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى من 350 ألفا إلى 400 ألف طن وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الآن تتعدى 600 ألف فدان، الأمر الذى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة بجانب ان إنتاج السكر المحلى من القصب سيبدأ فى يناير والسكر المحلى من البنجر فى فبراير 2023 .





وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين،تم تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.



