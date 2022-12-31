شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر صباحا والصغرى تسجل 14 درجة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من الاستقرار في الصباح للطقس، مع انخفاض فى درجات الحرارة وتكون درجات الحرارة اليوم العظمي 20 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

ومن جانبه أصدر اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



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