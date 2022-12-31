%87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012