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%87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

 

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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