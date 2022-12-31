شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لمحافظات الوجه البحرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل "اسعار ومواعيد"، الخدمة الجديدة التى شغلتها هيئة السكة الحديد، وتشمل تشغيل عربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى والتي بدأت من يوم السبت الماضى.

- تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الاسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه]

- تم تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه]

ويأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة.

أسعار الخدمة الجديدة كالتالي :

القاهرة / بنها 15 جنيها.

القاهرة / طنطا 25 جنيها.

القاهرة / دمنهور 35 جنيها.

و50 جنيها لتذكرة القاهرة / الإسكندرية.